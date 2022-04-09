Изнасиловавшего младшую сестру жителя Ленобласти поместили в психбольницу

Изнасиловавшего младшую сестру жителя Ленобласти поместили в психбольницу
Юношу поместили в психбольницу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело после изнасилования школьницы старшим братом.

Все произошло в феврале этого года в Шлиссельбурге. Ученица пятого класса школы-интерната была изнасилована своим 19-летним братом. Вскоре после произошедшего юношу признали недееспособным и направили на лечение в психбольницу. Об этом сообщают «Невские новости».

Накануне следственные органы возбудили уголовное дело по факту изнасилования. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сексуальное насилие над девочкой из Соснового Бора задержали ее дядю. Мать пострадавшей заявила, что ее родной брат совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было 12 лет.

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