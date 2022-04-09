Посол России предупредил о дальнейшем кровопролитии из-за поставок Западом оружия на Украину

По словам Антонова, страны Запада принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Фото: пресс-служба МИД РФ

По словам Антонова, страны Запада принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Фото: пресс-служба МИД РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки западом оружия на Украину провоцируют дальнейшее кровопролитие.

По словам Антонова, страны Запада принимают непосредственное участие в конфликте на Украине, поскольку продолжают снабжать Киев оружием и боеприпасами. Тем самым Запад провоцирует дальнейшее кровопролитие, считает посол. Об этом пишет американское издание Newsweek.

Дипломат отметил, что такие действия опасны и провокационны, поскольку направлены против Кремля. Он добавил, что это может привести к военному противостоянию США и России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Билл Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступить в НАТО.