Кабмин РФ расширит возможности портала Госуслуг

Правительство России намерено расширить возможности использования гражданами интернет-портала Госуслуг.

Как сообщается на сайте кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей портала Госуслуг и развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов.

Госуслуги намерены расширить за счет негосударственных услуг. Первой такой услугой станет возможность электронной купли и продажи автомобилей. Функционал будет доступен гражданам, которые добавили в личный кабинет данные о своей машине. С помощью портала можно будет подписать договор электронной подписью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Госуслугах стала доступна функция оформления QR-кода по уровню антител.