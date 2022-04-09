Кабмин РФ расширит возможности портала Госуслуг

Кабмин РФ расширит возможности портала Госуслуг
Документ подписал Михаил Мишустин. Фото: Кремль

Правительство России намерено расширить возможности использования гражданами интернет-портала Госуслуг.

Как сообщается на сайте кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей портала Госуслуг и развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов.

Госуслуги намерены расширить за счет негосударственных услуг. Первой такой услугой станет возможность электронной купли и продажи автомобилей. Функционал будет доступен гражданам, которые добавили в личный кабинет данные о своей машине. С помощью портала можно будет подписать договор электронной подписью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Госуслугах стала доступна функция оформления QR-кода по уровню антител.

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