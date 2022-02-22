На Госуслугах стала доступна функция оформления QR-кода по уровню антител

В России стало возможным получить QR-код по результатам теста на антитела на портале Госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что он появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления.
Оформить COVID-сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусу можно только один раз и при условии, что человек раньше не получат сертификат о перенесенном ковиде или пройденной вакцинации.
Для получения QR-кода принимаются положительные тесты с любым уровнем антител. Сертификат будет действовать ровно полгода, он появится на портале Госуслуг.
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