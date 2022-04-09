Восьмилетний мальчик выжил после падения с 11 этажа в Петербурге

В Петербурге в детскую больницу госпитализировали ученика второго класса, упавшего с высоты 11 этажа жилого дома.

Инцидент произошел утром 8 апреля на улице Матроса Железняка в Приморском районе. Как пишет РЕН ТВ, восьмилетний мальчик выпал из окна 11 этажа на шестой этаж бетонной пристройки к дому.

Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали с множественными переломами и шоковым состоянием. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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