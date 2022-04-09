Haaretz: Ксения Собчак получила гражданство Израиля

Haaretz: Ксения Собчак получила гражданство Израиля
Ксения Собчак получила израильское гражданство. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российская журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, пишут местные СМИ.

Как сообщило издание Haaretz со ссылкой на источники, телеведущая недавно получила израильское гражданство. Также гражданство Израиля оформлено ее сыну.

Издание пишет, что у Собчак есть право на получение гражданство Израиля согласно местному закону о возвращении. Это связано с тем, что ее дед по материнской линии — еврей по национальности. У сына журналистки тоже есть еврейские корни по отцу — Максиму Виторгану, уточняет Haaretz.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Собчак возмутили цены на порошок в Петербурге. По ее словам, соблюдать чистоту в своем гнездышке становится намного дороже. Выяснилось, что упаковка в 5 килограмм в некоторых магазинах варьируется от трех до семи тысяч рублей.

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