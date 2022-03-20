Собчак возмутили цены на порошок в Петербурге

Российского блогера и журналиста Ксению Собчак крайне удивила стоимость порошка в петербургских магазинах.

По ее словам, соблюдать чистоту в своем гнездышке становится намного дороже. В своём telegram-канале «Кровавая барыня» женщина рассказала о ценах на стиральные порошки известных марок. Выяснилось, что упаковка в 5 килограмм в некоторых магазинах варьируется от трех до семи тысяч рублей.

«Соблюдать чистоту становится сложнее», — саркастично добавила Ксения Собчак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на офисную бумагу в Петербурге выросли в пять раз. Стоимость пачки теперь можно купить по цене до двух тысяч рублей.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в ближайшее время куриные яйца вырастут в цене еще на 40 процентов.