Эксперт рассказал, в какие дни выгодно брать отпуск в мае

В мае можно уйти в отпуск с выгодой для себя. Фото: pixabay

В мае можно уйти в отпуск с выгодой для себя. Фото: pixabay

Если в майские праздники взять отпуск со 2 по 8-е число, это будет самый выгодный вариант и сотрудник получит больше денег, нежели он бы просто продолжать работать в соответствии с производственным календарем. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 2, 3, 7 и 8 мая не полачиваются. Однако если они входят в отпуск, то отплачиваются по-среднему. Поэтому за месяц сотрудник получит больше денег.

В остальных случаяъ, по словам директора юридической практики в SuperJob Александра Южалина, выгода отпуска в мае будет зависеть от графика сотрудника и системы оплаты труда в организации, передает РИА Новости.

В мае этого года нерабочими считаются следующе дни: с 1 по 3 мая (1 мая — праздничный день, 2-3 — выходные) и с 7 по 9 мая (7-8 — выходные дни, 9 мая — праздничный).

Если отпуск приходится на нерабочие праздничные дни — на 1 или 9 мая), то они в счет отпуска не идут, отпуск тогда должен быть продлен или перенесен на другое время.