Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

После снижения Центробанком ключевой ставки Сбербанк решил снизить ставку по потребительским кредитам на 2 п. п. Как сообщается на сайте банка, новые условия начали действовать в воскресенье, 10 апреля.

Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту будет составлять 19,9%. Также снижена стоимость сервиса «Деньги до зарплаты».

Как сообщает «Мойка78″, по словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, теперь у Сбербанка есть возможность предложить клиентам более выгодные условия по кредитам.

Напомним, в пятницу совет директоров ЦБ РФ заявил о снижении ключевой ставки на 300 б. п. до 17% годовых. Напомним, ключевая ставка была повышена 28 февраля с 9,5 до 20% на фоне антироссийских санкций Запада. Это рекордное значение с февраля 2003 года.

В конце марта Сбербанк отменил подготовленные сделки по ипотеке с еще не подписанными договорами до 30 марта включительно, клиентам предложили подать новые заявки на ипотеку по новым условиям.

После повышения Центробанком ключевой ставки банки повысили ставки по вкладам и ипотекам. После поручения президента РФ Владимира Путина с 1 апреля ставка по льготной ипотеке была повышена до 12% годовых.