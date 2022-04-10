Microsoft предостерегла пользователей, не обновляющих Windows 10

Корпорация Microsoft скоро прекратит поддержку сразу семи версий Windows 10 — самой популярной в мире операционной системы для персональных компьютеров.

Microsoft напомнила, что пользователи, не устанавливая вовремя обновление операционной системы, могут остаться без поддержки.

По данным издания Bleeping Computer, Microsoft перестанет поддерживать версии Windows 10 уже в мае.

Среди них — различные издания Windows 10 20H2 и Windows 10 1909.

Как сообщила корпорация сообщила в документе на официальном сайте, поддержка изданий Enterprise, Education и IoT Enterprise будет прекращена через год — 9 мая 2023 года.

Напомним, Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новая операционная система Microsoft Windows 11 стала распространяться медленнее. Пока что Windows 11 в марте установили только 20% клиентов Microsoft. А самой популярной ОС остается Windows 10 N21U, вышедшая в ноябре 2021 года.