Литовский завод удобрений Lifosa остановил производство

Литовский завод удобрений Lifosa остановил производство
Завод производил удобрения. Фото: pixabay.com

Литовский производитель удобрений завод Lifosa, дочернее предприятие «Еврохима», остановил работу. Как передает ТАСС, гедиректор завода Римантас Просцявичюс заявил, что завод временно консервирует оборудование.

Ранее завод попал под санкции, введенные против бывшего члена совета директоров компании «Еврохим» Андрея Мельниченко. Ранее Мельниченко был бенефициаром международного производителя удобрений «Еврохим». 10 марта компания объявила о его выходе из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС.

Завод находится в городе Кедайняй, уже в марте он работал на минимальной мощности. На предприятии заняты около 1 тыс. человек.

Сейчас часть персонала будет присматривать за оборудованием, планируются и ремонтные работы. Как заявил гендиректор, Lifosa надеется начать получать сырье не из России и Белоруссии и в мае возобновить работу.

По итогам 2020 года доходы Lifosa составили 315,2 млн евро. Завод поставляет продукцию в Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию, Польшу, Францию, на Украину.

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