На выборах президента Южной Осетии проголосовали почти 60% избирателей

К 16 часам на избирательные участки в Южной Осетии пришли 59,9% избирателей, выборы президента признаны состоявшимися.

Как сообщили в ЦИК республики, в Цхинвале проголосовали 56,6% избирателей, пришедших на избирательные участки.

Всего в республике и за ее пределами работают 76 избирательных участков. Они открылись в восемь утра и будут работать до восьми вечера.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов. Это президент Анатолий Бибилов, глава партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Через некоторое время после выборов президента планируется провести референдум об объединении с Россией.

Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.