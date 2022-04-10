Россиянам пересчитают стоимость отопления

Россиянам пересчитают стоимость отопления
Квитанции неприятно удивлят россиян. Фото: Pixabay

Некоторые граждане России в апреле получат обновленные квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. В них отдельной строкой будет выставлен пересчет стоимости отопления за 2021 год, сообщает Primepress.

Ресурсные организации собираются пересчитать отопление для многоквартирных домов, которые раньше оплачивали его равными долями в течение года. Проверка приборов учета теплоэнергии проходит из-за того, что в разное время погодные условия тоже были разными.

Многие граждане уже получили новые квитанции. Так, по данным издания, на двухкомнатную квартиру в столичном регионе начислили дополнительно 3200 руб.

Перерасчет будет произведен на весь 2021 год.

ЖКУ отопление перерасчет


 

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