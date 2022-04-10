Германия готовится к концу света

Германия рассматривает разные сценарии с импортом российского газа. Не исключаются варианты прекращения поставок из-за санкций. Как пишет The Guardian, этот день в Германии называют днем X, а вообще в стране наблюдается «предчувствие конца света».

По мнению немецких бизнесменов, урон Германии от перекрытия вентиля может быть гораздо больше пользы, принесенной этим Украине.

Как заявил одн из бизнесменов, также в стране чувствуют себя уязвимыми из-за большой зависимости не только от газа, но и от металлов, таких как никель и алюминий, большая их часть закупается в России.

Промышленники предупреждают, что последствия отказа от российского газа будут «ощущаться в каждом продукте»: от стройматериалов до лекарств от рака.

Как ранее заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. По его словам, эмбарго на российский газ может привести к тому, что целые компании и секторы экономики перестанут работать.