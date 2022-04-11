Тоннель петербургской дамбы частично перекроют до 15 апреля

До конца рабочей недели в тоннеле дамбы в Петербурге будет ограничено движение транспорта.

Как сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС), с понедельника по пятницу в тоннеле дамбы на внешнем кольце КАД будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

Движение будет ограничиваться по полосам. Транспортный поток на непродолжительное время в эти дни могут полностью остановить для ввода и вывода техники, однако время перекрытия составит не больше 7-10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и попросили обращать внимание на информационные табло, дорожную разметку, знаки и ограждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат.