Ветераны и тыловики в Петербурге получат выплату в 7-10 тысяч рублей

В Петербурге для ветеранов, тыловиков и детей войны готовят единовременные выплаты. Постановление об этом подписало правительство города.

Порядок предоставления выплат утвердят до 4 мая, а до 6 мая деньги уже будут перечислены. На эти выплаты Петербург выделил 1,1 миллиона рублей.

По 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. По 7 тысяч рублей положено работникам была, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто родился в блокадном Ленинграде.

По 4 тысячи рублей выплатят вдовам и вдовцам участников ВОВ. По 3 тысячи рублей начислят гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года, которые не входят в указанные категории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам рассказали о дополнительной выплате в 10 000 рублей, которую будут зачислять вместе с пенсией. Но получить деньги смогут не все.