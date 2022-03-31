По 10 000 рублей к пенсии: кто из россиян получит выплату в апреле

В Пенсионном фонде рассказали российским гражданам о дополнительной выплате в 10 000 рублей, которую будут зачислять вместе с пенсией. Но получить деньги смогут не все.

Как рассказали в ПФР, на получение единовременной доплаты к пенсии могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Речь идет о выплате, которую ежегодно начисляют ко Дню победы. Праздник отмечается в мае, но для того, чтобы деньги успели дойти до всех получателей, средства переводят в течение всего апреля.

Размер доплаты составит 10 000 рублей. Она производится на федеральном уровне, то есть на выплату могут рассчитывать ветераны ВОВ из всех регионов страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в РФ разъяснили вопрос по выплате в 5000 рублей в апреле.