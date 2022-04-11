Дания и Швеция возобновили выдачу виз россиянам

Дания и Швеция возобновили выдачу виз россиянам
Дания и Швеция вновь выдают визы россиянам. Фото: Pixabay

Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз российским гражданам.

Как сообщается на сайте датского визового оператора VFS Global, рассмотрение визовых заявлений для россиян занимает до 10 календарных дней без учета времени доставки. Подать заявление можно на любой тип визы — никаких ограничений нет.

В объявлении также говорится, что все связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Данию отменены. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также отменено требование по карантину после въезда.

Запрет на въезд полностью отменили и в Швеции. В посольстве страны уточнили, что срок рассмотрения заявлений на визы может быть больше, чем обычно. Это связано с ростом количества желающих приехать в Швецию после двух лет ограничений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что визовый центр Норвегии в Петербурге возобновляет работу.

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