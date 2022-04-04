Визовый центр Норвегии в Петербурге возобновляет работу

Визовый центр Норвегии в Петербурге возобновляет работу
Визовые центры Норвегии возобновляют работу. Фото: pixabay

Норвегия с 4 апреля возобновила выдачу нетуристических виз россиянам. Визы для туристов начнут выдавать в мае.

Как сообщается на сайте посольства Норвегии, с понедельника в ограниченном режиме возобновляют работу визовые центры VFS в Москве, Петербурге, Мурманске, Архангельске и других российских городах.

Граждане могут подать заявления на оформление разрешений на проживание, а также для посещения родных, друзей, рабочих визитов, участия в культурных и спортивных мероприятиях, обучения, официальных визитов.

Выдачу туристических виз пока не возобновили по техническим причинам. Норвежское посольство рассчитывает, что подача заявлений на получение этих виз будет возможна с мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам.

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Визовый центр Норвегии в Петербурге возобновляет работу