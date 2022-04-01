Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

Франция возобновила выдачу виз любых категорий, в том числе туристических, гражданам России. При этом при подаче заявления на визу не нужно будет предоставление сертификата о вакцинации от коронавируса.

В то же время Россия до сих пор находится во французском списке государств с высокими эпидемиологическими рисками, поэтому даже чтобы посетить Францию с действующей визой, придется предоставить сертификат о вакцинации препаратом, признанным в ЕС, либо нужно подвтердить серьезную причину для поездки, к которым туристические цели не относятся, отммечают в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

К тому же прямых рейсов между Россией и Францией сейчас нет. В Париж можно попасть через Стамбул, Думай, Катар или Белград. Стоимость билета на самолет в одном направлении начинается от 44 тыс. рублей на одного человека.

Ранее Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию с парижской выставки.