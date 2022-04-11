Единая карта петербуржца стала бессрочной

В Петербурге приняли решение о бессрочном продлении Единых карт петербуржца.

Как сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию, на сегодняшний день Единую карту петербуржца оформили уже более 1,1 миллиона жителей города. За последний месяц число желающих получить карту увеличилось вдвое.

Решение сделать карту бессрочной одобрили все банки-эмитенты ЕКП — Сбербанк, ВТБ и банк «Санкт-Петербург».

Единая карта петербуржца является банковской картой платежной системы «Мир». Картой можно расплачиваться за покупки, получать на нее зарплату, пенсию, стипендию, пособия и другие выплаты и переводы. Также ЕКП можно использовать в качестве проездного билета, получать медуслуги в рамках ОМС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Северной столицы расширят действие «Единой карты петербуржца».