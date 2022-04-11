Единая карта петербуржца стала бессрочной

Единая карта петербуржца стала бессрочной
Решение сделать карту бессрочной одобрили все банки-эмитенты ЕКП. Фото: Единая карта петербуржца/ВК

В Петербурге приняли решение о бессрочном продлении Единых карт петербуржца.

Как сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию, на сегодняшний день Единую карту петербуржца оформили уже более 1,1 миллиона жителей города. За последний месяц число желающих получить карту увеличилось вдвое.

Решение сделать карту бессрочной одобрили все банки-эмитенты ЕКП — Сбербанк, ВТБ и банк «Санкт-Петербург».

Единая карта петербуржца является банковской картой платежной системы «Мир». Картой можно расплачиваться за покупки, получать на нее зарплату, пенсию, стипендию, пособия и другие выплаты и переводы. Также ЕКП можно использовать в качестве проездного билета, получать медуслуги в рамках ОМС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Северной столицы расширят действие «Единой карты петербуржца».

единая карта петербуржца ЕКП новости СПб срок действия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами
Петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей космонавтики 12 апреля
Единая карта петербуржца стала бессрочной
Картины, задержанные в Финляндии, вернулись в Петербург
Дания и Швеция возобновили выдачу виз россиянам
Россияне поделились способами укрепления иммунитета в межсезонье
На КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы
Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета