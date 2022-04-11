Петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей космонавтики 12 апреля

Вход в петербургский Музей космонавтики будет бесплатным 12 апреля, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Завтра один из моих любимых праздников — День космонавтики. Весь день, с 11 до 18, бесплатный вход в Музей космонавтики», — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

В Люмьер-холле для петербуржцев подготовили космическую программу: с 17 до 21 часа будут проводиться интерактивные лекции на тему космоса с призами, которые завершатся концертом.

Мероприятия по случаю Дня космонавтики также пройдут в Петропавловской крепости. На вертолетной площадке состоятся показательные старты моделей ракет, собранных школьниками, студентами и энтузиастами ракетно-космического моделирования Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Единая карта петербуржца стала бессрочной.