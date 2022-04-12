ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам. Фото: ВТБ

ВТБ с 12 апреля снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 процентных пункта.

Как сообщили в кредитной организации, минимальная ставка для клиентов ВТБ теперь составляет 15,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 процентного пункта за подачу заявки на сайте банка или мобильном приложении.

Потребительский кредит доступен в размере от 30 тысяч до 7 миллионов рублей сроком до 7 лет.

В ВТБ отметили, что решение о снижении ставки было принято после того, как Центробанк снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — до 17% годовых.

«При этом с учетом риторики ЦБ мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов», — заявили в банке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь у Сбербанка есть возможность предложить клиентам более выгодные условия по кредитам.

втб кредит наличными потребительский кредит ставка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, где сейчас лучше хранить сбережения
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» удалили из App Store
Nokia объявила об уходе с российского рынка
Из реки Вуоксы вытащили утопленника
Прокуратура начала проверку после нападения бродячих собак на ребенка под ...
В Петербурге назначили нового главу администрации Приморского района
Собаки покусали четырехлетнего ребенка под Гатчиной