ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ с 12 апреля снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 процентных пункта.

Как сообщили в кредитной организации, минимальная ставка для клиентов ВТБ теперь составляет 15,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 процентного пункта за подачу заявки на сайте банка или мобильном приложении.

Потребительский кредит доступен в размере от 30 тысяч до 7 миллионов рублей сроком до 7 лет.

В ВТБ отметили, что решение о снижении ставки было принято после того, как Центробанк снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — до 17% годовых.

«При этом с учетом риторики ЦБ мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов», — заявили в банке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь у Сбербанка есть возможность предложить клиентам более выгодные условия по кредитам.