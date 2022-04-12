Репетиции к Параду Победы в Петербурге проводятся четыре раза в неделю

В Петербурге начали готовиться к параду в честь победы в Великой Отечественной войне. Репетиции проводятся около четырех раз в неделю.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, репетиции Парада Победы проходят в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Участвуют пешие расчеты и военный оркестр.

Солдатам пока разрешается путать плечи, главное — почувствовать плечо сослуживца в строю. Улучшения уже есть, поэтому тренировки решили вывести на новый уровень — проход перед телекамерами. Это поможет научиться не отвлекаться на внешние раздражители.

«Они нервничают, они переживают. На них возложена такая ответственность. И поэтому данная медийность – дополнительная нагрузка. Наверное, им хотелось бы отвлекаться, помахать маме. Поэтому мы следим за этим», – рассказал заместитель командира 33-ей бригады, подполковник Александр Зленко.

Последние две тренировки пройдут уже на Дворцовой площади. А в частях репетиции продолжат проводиться примерно четыре раза в неделю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ветераны и тыловики в Петербурге получат выплату в 7-10 тысяч рублей.