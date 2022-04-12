В Петербурге согласовали облик новой сцены Театра Европы

Здание будет находиться рядом с Багратионовским сквером. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Здание будет находиться рядом с Багратионовским сквером. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы.

На сайте городского ведомства появились развертки нового здания со стороны Звенигородской улицы, Багратионовского сквера, Обводного канала и улицы Марата.

Здание будет находиться рядом с Багратионовским сквером, в высоту оно будет достигать 28 метров. Всего будет семь этажей, а сцена будет вмещать в себя 675 зрителей.

Строительство Театра Европы началось еще в 2016 году, но процесс осложнялся рядом проблем с подрядчиками. Первым подрядчиком был «Стройсоюз СВ», но спустя время контракт расторгли из-за срыва сроков и проблем с банковской гарантией.

Следующим подрядчиком выбрали компанию «Трансет групп», но из-за судебных тяжб работы приостановились. Теперь строительство планируют завершить в 2024 году.

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