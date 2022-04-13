Стало известно, на сколько России хватит имеющегося телеком-оборудования

Российским операторам хватит телекоммуникационного оборудования до конца года. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, передает РИА Новости.

Напомним, ранее деятельность в России приостановили на неопределенный срок из-за спецоперации на Украине финский производитель Nokia и шведская компания Ericsson. Российские сотрудники Ericsson при этом отправлены в оплачиваемый отпуск.

Сейчас 40% поставок базовых станций для операторов приходится на Nokia и Ericsson. «Пока операторы закупились на определенный момент времени. Думаю, что до конца этого года не должно возникнуть проблем, но без развития сетей в регионах», — заявил Кусков.

Он отметил, что в вопросе техподдержки сетей ничего для операторов не изменится.

Кроме того, нет поставок от третьего крупнейшего в мире поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei. По мнению эксперта, они пока будут ждать, а потом могут предложить свои услуги «за большие деньги, потому что у нас выбора больше не будет».