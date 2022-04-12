Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финская компания Nokia сообщила о прекращении деятельности в России.

Производитель телекоммуникационного оборудования сообщил, что решение об уходе с российского рынка связано с проведением спецоперации на Украине.

За последние недели Nokia приостановила поставки в Россию, остановила новый бизнес и перенесла научно-исследовательскую деятельность за пределы РФ.

«Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в пресс-релизе компании.

В Nokia подчеркнули, что приоритетом для компании остается безопасность и благополучие работников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Intel уходит из России. Сейчас идет работа по поддержке сотрудников компании, из них более тысячи из находятся в России. Ранее в марте стало известно, что Intel приостановила поставки продукции в Россию и Белоруссию.