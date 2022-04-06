Intel уходит из России

Один из ведущих поставщиков электроники и компьютеров американская компания Intel заявила о приостановке деятельности в России. Как передает ТАСС, это решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины.

Сейчас идет работа по поддержке сотрудников компании, из них более тысячи из находятся в России. Ранее в марте стало известно, что Intel приостановила поставки продукции в Россию и Белоруссию.

Главы крупных американских компаний по разработке и производству полупроводников Intel и Micron ранее попросили комитет по торговле Сената США стимулировать этот сектор экономики. Это позволило бы дать толчок развитию рабочей силы, исследованиям и расширению производства.

Ранее компания Wargaming, разработавшая компьютерные игры World of Tanks и World of Warship, заявила об уходе из России и Белоруссии. С 31 марта управление игровым бизнесом Wargaming в России и Белоруссии передано российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с разработчиком.