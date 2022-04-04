Разработчик игры World of Tanks уходит из России

Wargaming приняла решение об уходе из России и Белоруссии. Фото: pixabay

Wargaming приняла решение об уходе из России и Белоруссии. Фото: pixabay

Компания Wargaming, разработавшая компьютерные игры World of Tanks и World of Warship, объявила об уходе с российского и белорусского рынков.

Как сообщается на сайте Wargaming, компания приняла решение об уходе из России и Белоруссии после проведения стратегического обзора бизнес-операций по всему миру.

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении.

С 31 марта управление игровым бизнесом Wargaming в РФ и РБ передано российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с разработчиком. Прибыли от этого процесса Lesta Studio не получит, Wargaming ожидает только значительных убытков от принятого решения.

Отмечается, что компания уже начала процесс закрытия своей студии в Минске.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Disney прекращает показы своих фильмов в России с 7 апреля.