Писатель-фантаст Лукьяненко отложил выход последней книги из цикла «Дозоры»

Пока не известно, когда выйдет книга. Фото: Кадр из фильма "Ночной дозор"

Пока не известно, когда выйдет книга. Фото: Кадр из фильма "Ночной дозор"

Выход книги писателя-фантаста Сергей Лукьяненко «Вечный дозор» из цикла «Дозоры» переносится. Публикация должны была быть в мае, новая дата еще не назначена.

Как передает ТАСС, это связано с корректировкой содержания книги. «Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — отметил Лукьяненко.

Напомним, первая книга «Ночной дозор» о маге Антоне Городецком появилась в 1998 году. Спустя шесть лет ее экранизировал режиссер Тимур Бекмамбетов, затем вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной дозор».

В 2014 году был опубликован роман «Шестой дозор», он пока последний в этой серии.

Ранее стало известно, что американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Кинг поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что не будет издаваться в РФ. «Я тоже», — ответил Кинг.