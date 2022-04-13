Борьба за дольщиков: Компания Л1 подготовила бонусы покупателям

В Компании Л1 для ипотечных покупателей предусмотрена скидка в 8% от стоимости квартиры. Фото: предоставлено Компанией Л1

В Компании Л1 для ипотечных покупателей предусмотрена скидка в 8% от стоимости квартиры. Фото: предоставлено Компанией Л1

С 1 апреля вступили в силу новые условия льготной ипотеки на новостройки. Строительные компании в борьбе за клиентов готовы подкинуть свои дополнительные бонусы. Например, Компания Л1 подготовила скидки для «ипотечников» в размере 8%, возможность зачета имеющегося жилья и бесплатное машиноместо в паркинге при покупке трехкомнатной квартиры.

С 1 апреля ставка по льготной ипотеке увеличилась до 12% годовых. Ставка по ипотеке в банках при этом составляет около 20%. Вместе с этим выросла и максимальная сумма займа. В Петербурге и Ленобласти она теперь равна 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. Новые меры будут действовать до 1 июля.

Одной из главных целей льготной ипотеки была поддержка строительной отрасли, которая в условиях антироссийских санкций становится одним из локомотивов экономики страны и ее бюджетообразующим звеном. Суть программы проста: банк предоставляет кредит по сниженной ставке, а разницу между рыночной и льготной ставкой ему возмещает государство.

При этом стоимость жилья в новостройках растет. В настоящее время в сегменте ипотечных сделок отмечается серьезный спад.

«В целом ипотечный бум, пришедшийся на 2020-2021 год, когда объем ипотечных сделок в отдельных сегментах рынка достиг 80%, пошел на спад еще с осени, когда были изменены условия выдачи ипотеки по госпрограмме», — рассказала директор по развитию Компании Л1 Надежда Калашникова.

Калашникова отметила, что за год ставка по льготной ипотеке поднялась почти в два раза, однако она по-прежнему ниже текущего уровня инфляции.

В банке «Открытие» обратили внимание на кардинальное изменение структуры заявок на ипотеку в Петербурге после повышения ключевой ставки.

«Так, в марте 75-80% составляли заявки по льготным программам, при этом по программе с господдержкой доля заявок в марте достигла почти 60%. После повышения процентной ставки и увеличения максимальной суммы кредита половина поданных заявок была подана по новым условиям программы с господдержкой», — заявила территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова.

Застройщики сами готовы побороться за клиентов в сложной экономической ситуации. Бонусы готовят не только для тех, кто единовременно оплачивает полную стоимость жилья без заемных средств. В Компании Л1 для ипотечных покупателей предусмотрена скидка в 8% от стоимости квартиры. А при покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Шекспир», «Байрон» и «Классика. Дом для души» каждый может получить бесплатное машиноместо в паркинге.

Кроме того, большим спросом пользуются программы рассрочки от застройщика и зачет имеющегося жилья при покупке нового — так называемая программа трейд-ин, или «Квартира в зачет».

Однако, как отмечает Калашникова, подойдут они не всем. Покупка жилья в рассрочку доступна только покупателям с высоким доходом. Также она подойдет тем, кто в ближайшее время ожидает получения крупной денежной суммы, например, гонорара или наследства.

В Компании Л1 уверены, что отличным способом для улучшения жилищных условий будет трейд-ин. При наличии старого жилья человек может приобрести новую квартиру с минимальными затратами средств и времени.

Государство подготовило для строительной отрасли и другие дополнительные меры поддержки. Существует льготное кредитование самих застройщиков, сокращение сроков разработки и согласования градостроительной документации. В сфере земельных отношений предусмотрена пролонгация договоров аренды государственных и муниципальных и возможность льгот по аренде, а также упрощенный порядок для ряда экспертиз.

«Если все это реально заработает, то строительная отрасль вполне может стать локомотивом российской экономики в новых геополитических условиях», — уверена Надежда Калашникова.

Банки для привлечения клиентов тоже создают различные опции в сфере ипотечного кредитования — как ценовые, так и сервисные. Сейчас большинство кредитных учреждений принимают заявки на кредит в режиме онлайн, и даже через мессенджеры.