Полномочия по установке мусорных площадок перешли к Смольному

Полномочия по установке мусорных площадок перешли к Смольному
Заложенные в бюджет субсидии на контейнерные площадки будут перераспределены. Фото: pixabay

Полномочия по установке и благоустройству внутриквартальных контейнерных площадок для сбора мусора перешли от муниципальных образований Петербурга к исполнительным органам власти. В среду депутаты Законодательного собрания на заседании поддержали соответствующие поправки в первом чтении.

Предполагается, что за схему размещения мусорных площадок будут отвечать администрации районов и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Как заявил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, это позволит оптимизировать расходы и выстроить единую политику в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Заложенные в бюджет субсидии на контейнерные площадки будут перераспределены и пойдут на те же цели.

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Полномочия по установке мусорных площадок перешли к Смольному
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