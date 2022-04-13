Кудрин: экономике РФ потребуется два года на перестройку

Два года пойдут только на первый этап перестройки системы. Фото: сайт президента России

Два года пойдут только на первый этап перестройки системы. Фото: сайт президента России

При сохранении антироссийских санкций экономики России потребуется не менее двух лет, чтобы перестроиться. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, два года займет только первый этап перестройки. Дальше надо будет перестраиваться еще много лет, ведь речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров.

Кудрин отметил, что перестройка касается и разработки новых технологий, и инвестиций, строительства новых предприятий. «Никто не говорит о полном замещении», — добавил глава Счетной палаты.

Рубль, по его словам, лишился статуса свободно конвертируемой валюты. Он будет укрепляться по мере заинтересованности других стран. А инфляция, по прогнозам главы Счетной палаты, к концу года может достичь 20%.