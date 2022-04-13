Россияне больше не могут расплачиваться картами «Мир» через SberPay

Бесконтактную оплату картами «Мир» с помощью SberPay ограничили с 13 апреля через смартфоны с технологией NFC. В колл-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнера, передает РИА Новости.

Банк работает над новым решением и скоро восстановит сервис.

Клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить с помощью смартфонов — нужно привязать карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay. Кроме того, можно воспользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.

Для оплаты покупок на сайтах и в приложениях поможно использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». Чтобы сделать покупку в интернет-магазине, надо нажать кнопку быстрой оплаты SberPay.

Другие доступные клиентам Сбера способы бесконтактной оплаты — «Плати QR», «Оплата одним взглядом».