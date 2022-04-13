Банк России: инфляция в марте резко ускорилась

Годовая инфляция в России возросла до 16,7%, это максимальное значение с 2015 года.

Как сообщает Банк России, выросли темпы роста цен на многие товары и услуги. Это связано с ослаблением рубля и ажиотажным спросом из-за антироссийских санкций. Подобный всплеск инфляции наблюдался в начале 2015 года. За месяц рост цен составил 7,5% — это максимум с 2000-х годов.

При этом больше всего подорожали продукты питания длительного хранения и непродовольственные товары длительного пользования. Однако во второй половине марта рост цен замедлился, бытовая техника начала дешеветь.

В ближайшее время годовая инфляция продолжит расти, но проводимая денежно-кредитная политика позволяет постепенно адаптировать экономику к новым условиям и вернуть годовую инфляцию к 4% в 2024 году.