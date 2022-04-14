Россияне в марте потратили на лекарства рекордную сумму

Россияне потратили в марте на лекарства 134 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась в 2,6 раза. Как пишут «Известия», об этом свидетельствуют данные системы цифровой маркировки «Честный знак».

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, на фоне ажиотажного спроса на 98,15% увеличился и объем продаж в натуральном выражении. В натуральном выражении продажи выросли в два раза — до 427 млн упаковок за месяц.

Самым популярным стал кардиологический препарат «Бисопролол» — в марте было куплено 8,8 млн упаковок этого лекарства, это в три раза больше, чем год назад. Кроме того, россияне купили 3,9 млн упаковок активированного угля (рост на 133%) и 6,3 млн упаковок пищеварительного ферментного средства «Панкреатин» (рост на 119%).

Назальные капли «Ксилометазолин» побили рекорд популярности — в марте было продано 18 млн упаковок, рост 34%.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для российских льготников сформирован годовой запас лекарств.