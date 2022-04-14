В Петербурге достроили первую очередь агропарка «НАРТ»

Госстройнадзор завершил проверку агропарка «НАРТ» и подтвердил, что построенные на предприятии объекты соответствуют требованиям проектной документации. Первая очередь агропарка «НАРТ» достроена.

Два производственно-складских корпуса логистического центра полного цикла в поселке Петро-Славянка на Софийской улице предназначены для кратковременного хранения овощей и фруктов.

Агропарк НАРТ будет способствовать развитию агропромышленного сектора Северо-Запада. Его строительство позволит увеличить налогооблагаемую базу региона и создать более 3,5 тыс. новых рабочих мест, сообщили в Службе государственного строительного надзора и экспертизы.

Благодаря агропарку в Северо-западный регион будут постоянно поступать фрукты и овощи.