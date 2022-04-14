В Петербург придут дожди

В Петербург придут дожди
К вечеру пойдут небольшие дожди. Фото: Gazeta.spb.ru

Погоду в Петербурге 14 апреля формирует периферия идущего с запада циклонического вихря. Днем будет облачная погода, а вечером — небольшие дожди. Как написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура поднимается до семи-девяти градусов, в области — до пяти-десяти.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростьют 3-8 метров в секунду, Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу в Петербурге будет облачно и прохладно.

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