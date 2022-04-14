Путин: западные страны задерживают оплату газа в рублях

Недружественные страны задерживают оплату российского газа в рублях. Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, есть сбои в оплате экспортных поставок. На совещании по ситуации в нефтегазовой сфере президент РФ заявил, что стоит задача перевести расчеты в национальную валюту, чтобы уйти от доллара и евро.

Напомним, 23 марта Путин потребовал от Европы оплачивать поставки российского газа в рублях. Он мотивировал это тем, что доллар и евро себя скомпрометировали.

В ответ многие европейские страны заявили, что не будут платить за российский газ в рублях, так как это будет нарушением действующих контрактов. Некоторые государства, например Венгрия и Словакия, согласились пойти на условия России.