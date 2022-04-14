Еврокомиссия: указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС

Указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза, считают в Еврокомиссии. Это создает «новые правовые обстоятельства», дающие возможность России контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу.

Как сообщает Bloomberg, такой механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к Центробанку, предупредили страны — члены Евросюза.

Напомним, ранее Путин поручил перевести газовые контракты с недружественными странами на оплату в рублях. Для этого европейским компаниям придется открыть рублевый счет, на который банк зачислит конвертированную валюту, чтобы перевести поставщику. Пока схема еще не действует.

Ранее научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин в статье издания «Хуаньцю шибао» заявил, что понятие «газовый рубль», появившееся в результате антироссийских санкций, может означать переломный момент существования международной валютной системы. Стремительный рост курса рубля говорит о том, что цель США и ЕС по быстрому разрушению экономики России оказалась недостижимой, отметил он. А сегодняшняя ситуация превратила международную систему расчетов в политический инструмент и оружие, заявил Полин.