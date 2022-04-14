На циферблат башенных часов Финляндского вокзала вернулись стрелки

На циферблат башенных часов Финляндского вокзала вернулись стрелки
Часы опять работают. Фото: Pixabay

В Петербурге отремонтировали стрелки башенных часов Финляндского вокзала. Они уже вернулись на место.

Горожане заметили отсутствие стрелок на прошлой неделе. В пресс-службе ОЖД тогда сообщили, что стрелки сняли для планового ремонта, и пообещали их вернуть до конца недели.

Часы, которые сейчас размещены на башне Финляндского вокзала, появились там только в 2017 году. Раньше там были другие часы, и они требовали ежедневного завода. Современный циферблат, как и его предшественник, имеет диаметр шесть метров, пишет «Фонтанка».

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