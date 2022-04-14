Google One прекращает работу в России

Google One прекращает работу в России
ИТ-гигант сервис Google One прекращает работу в России. Фото: unsplash

ИТ-гигант сервис Google One прекращает работу в России и отключает возможности для оплаты российских аккаунтов. Когда действие оплаченной подписки закончится, пользователям будет доступно 15 ГБ места для хранения данных, пишет «Российская газета».

Когда из России ушли платежные системы Visa и MasterCard, россияне столкнулись с проблемой оплаты Google One банковскими картами. Приходилось оплачивать подписку обходными путями — с баланса мобильного телефона через Apple ID или подарочными картами. Но сейчас отключается сама возможность пользоваться платной подпиской в связи с тем, что «обработка платежей в данном регионе временно не производится».

У кого в хранилище Google данные объемом более 15 ГБ, останутся с файлами и после окончания подписки. Но, вероятно, тогда невозможно будет пользоваться почтой или Google Docs.

Выходом может стать перевод данных на Яндекс.Диск или сервисы Mail.ru. Но сервисов автоматической миграции нет, а решения сторонних разработчиков — платные.

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