«Магнит» запустил в Петербурге экспресс-доставку на дом

Торговая сеть «Магнит» открыла на территории Петербурга два даркстора для развития экспресс-доставки на дом.

Площадь каждого даркстора составляет порядка 400 кв. метров. Попасть в помещение смогут только работники «Магнита» и курьеры.

В ассортименте почти 7 тысяч позиций: мясная продукция, фрукты и овощи, бакалея, молочная продукция, кулинария, а также косметика, бытовая химия и средства гигиены.

Заказать продукты из «Магнита» онлайн смогут жители Невского, Фрунзенского и Московского районов. Заказ выполнят в течение часа, сообщила пресс-служба сети.

Дарксторы «Магнита» также работают в Москве — всего в столице 20 таких точек. Средний чек в сервисе доставки составляет 1 235 рублей.

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