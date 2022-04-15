Северное сияние, лунное гало и световой лес наблюдали в Ленобласти

В ночь на пятницу жители Ленобласти могли наблюдать сразу три природных явления.
Первым на ночном небе появилось северное сияние. Сполохи сияли всю ночь — от заката до восхода солнца.
«Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного», — рассказали в группе «Астро. Фото. Болото» во соцсети «ВКонтакте».
В эту же ночь охотникам за северным сиянием посчастливилось увидеть световой лес и лунное гало. Лунный свет отражался от летающих в воздухе ледяных частиц, что дало необычное свечение.
При нулевой температуре такое явление встречается довольно редко, обычно его можно встретить при сильных морозах.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в конце марта в Петербурге заметили солнечное гало.