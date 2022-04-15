Вечером 16 апреля в Петербурге нельзя будет удаленно пополнить карту «Подорожник»

Вечером 16 апреля в Петербурге нельзя будет удаленно пополнить карту &#171;Подорожник&#187;
"Подорожник" можно будет пополнить в кассах метро. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Начиная с вечера пятницы жители Петербурга не смогут удаленно пополнить и активировать карту «Подорожник».

Как сообщает пресс-служба «Организатора перевозок», услуга дистанционного пополнения «Подорожника» и его активации не будет работать в связи с профилактическими работами, которые будут проводиться с 21:30 16 апреля до 5:30 17 апреля.

Пополнить электронные проездные пассажиры смогут в кассах городского метрополитена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что единая карта петербуржца стала бессрочной. Решение сделать карту бессрочной одобрили все банки-эмитенты ЕКП — Сбербанк, ВТБ и банк «Санкт-Петербург». Картой можно расплачиваться за покупки, получать на нее зарплату, пенсию, стипендию, пособия и другие выплаты и переводы. Также ЕКП можно использовать в качестве проездного билета, получать медуслуги в рамках ОМС.

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