Скончался народный артист РСФСР Борис Заволокин

Народный артист РСФСР Борис Заволокин ушел из жизни после продолжительной болезни.

Артисту было 82 года. О смерти актера театра и кино сообщает ТАСС со ссылкой на директора Тульского академического театра драмы имени Горького Сергея Борисова.

Борис Заволокин умер утром 15 апреля в тульской больнице. В последнее время он болел. В последний раз он появился на сцене 27 марта, когда отмечался День театра.

Дата, время и место похорон станут известны позднее.

Соболезнования в связи со смертью Заволокина выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что артист всегда был безгранично предан любимому делу и высоким идеалам служения искусству.

Борис Заволокин играл на сценах в театрах в Астрахани, Иркутске, Самаре, Твери, а с 1989 года начал работать на сцене Тульского театра драмы. Он удостоен званиями «Заслуженный артист РСФСР» и «Народный артист РСФСР».

Актер также снимался в фильмах, среди которых «Почтовый роман», «Нейлон 100%», «Прости-прощай», телесериал «Апостол».