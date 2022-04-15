В Петербурге на 24% выросли продажи поддержанных смартфонов

Чаще всего в Петербурге покупали айфоны. Фото: pixabay

Чаще всего в Петербурге покупали айфоны. Фото: pixabay

Петербуржцы в начале года начали чаще покупать бывшие в употреблении смартфоны.

В первом квартале 2022 года горожане купили на 24% больше поддержанных смартфонов, чем годом ранее. Телефоны продавали в среднем за 21,4 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе «Авито».

Самыми популярными у петербуржцев были модели iPhone, их доля среди всех продаж составила 54%. За «яблочные» гаджеты продавцы просили в среднем 29,5 тысячи рублей. За год их стали покупать на 33% чаще. Следом по количеству продаж идут бренды Samsung (16%) и Xiaomi (12%).

Также отмечается, что в Петербурге и Москве наблюдается практически идентичная динамика роста вторичного рынка – на 10% и 9% за квартал соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продажи смартфонов в России сократились в два раза. С 14 по 20 февраля было продано 74 тыс. смартфонов, с 21 по 27 февраля — 703 тыс.