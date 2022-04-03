Продажи смартфонов в России сократились в два раза

Из-за повышения цен продажи смартфонов в России сократились в два раза. С 14 по 20 февраля было продано 74 тыс. смартфонов, с 21 по 27 февраля — 703 тыс. На следующей неделе было продано 476 тыс., а с 7 по 13 марта — до 380 тыс. смартфонов.

Как пишут «Известия», ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что сокращение продаж связано с повышенным спросом на электронику в феврале.

Сейчас ассортимент сократился, а цены выросли на 30-300%. Сильно подорожали внешние жесткие диски, а цены на смартфоны увеличились на 30-50%.

В то же время есть вероятность того, что цены будут снижаться. Это свзано с укреплением рубля. По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, также возможно, что снизится наценка ретейлеров.

Сейчас рынок могут поддержать поставки из Китая, Индии и Вьетнама.