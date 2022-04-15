Сотрудники «ЛОЭСК» приняли участие в учениях по отработке ликвидации ЧС

Сотрудники &#171;ЛОЭСК&#187; приняли участие в учениях по отработке ликвидации ЧС
В учениях от АО "ЛОЭСК" участвовали 62 сотрудника и восемь единиц спецтехники. Фото: ЛОЭСК

Специалисты Центрального филиала АО «ЛОЭСК» приняли участие в командно-штабных учениях (КШУ) по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 12 по 14 апреля в российских регионах проводились КШУ по ликвидации ЧС, возникших в результате лесных пожаров, и обеспечению противопаводковых мероприятий.

Как сообщает «Мойка78», в учениях от АО «ЛОЭСК» участвовали 62 сотрудника и восемь единиц спецтехники.

Особое внимание на КШУ уделили защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры в случае природных пожаров и паводков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка.

кшу ЛОЭСК учения чс


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Самым богатым чиновником правительства РФ стал Мантуров с доходом в 704 млн
Путин заработал 10,2 млн рублей за прошлый год
Сотрудники «ЛОЭСК» приняли участие в учениях по отработке ликвидации ЧС
Петербург отмечает 80-летие со дня восстановления трамвайного движения в ...
В Петербурге на 24% выросли продажи поддержанных смартфонов
Петербуржца, угрожавшего кассиру банка муляжом бомбы, задержали
Скорая работает на месте массового ДТП на Садовой
Скончался народный артист РСФСР Борис Заволокин