Сотрудники «ЛОЭСК» приняли участие в учениях по отработке ликвидации ЧС

В учениях от АО "ЛОЭСК" участвовали 62 сотрудника и восемь единиц спецтехники. Фото: ЛОЭСК

В учениях от АО "ЛОЭСК" участвовали 62 сотрудника и восемь единиц спецтехники. Фото: ЛОЭСК

Специалисты Центрального филиала АО «ЛОЭСК» приняли участие в командно-штабных учениях (КШУ) по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 12 по 14 апреля в российских регионах проводились КШУ по ликвидации ЧС, возникших в результате лесных пожаров, и обеспечению противопаводковых мероприятий.

Как сообщает «Мойка78», в учениях от АО «ЛОЭСК» участвовали 62 сотрудника и восемь единиц спецтехники.

Особое внимание на КШУ уделили защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры в случае природных пожаров и паводков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка.