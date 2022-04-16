Тело школьника нашли под окнами многоэтажки в Кудрово

Тело школьника нашли под окнами многоэтажки в Кудрово
Тело нашли под окнами многоэтажного дома. Фото: скриншот "Жизнь в Кудрово"

В Кудрово правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, тело которого нашли около многоэтажки.

Трагический инцидент произошел 15 апреля вечером около жилого дома на Ленинградской улице. Под окнами дома было найдено тело 11-летнего ребенка.

По данным «Фонтанки», ранее ребенок выходил на общедомовой балкон на 18-м этаже.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что мальчик рос в полной семье, которая не попадала под внимание правоохранителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что восьмилетний мальчик выжил после падения с 11 этажа в Петербурге. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали с множественными переломами и шоковым состоянием. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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